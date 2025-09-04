Рига ищет лидера с безупречной репутацией, который вдохнет жизнь в городские памятники
фото: Shutterstock
Столица ищет нового «стража» культурного наследия.
В Латвии

Рига ищет лидера с безупречной репутацией, который вдохнет жизнь в городские памятники

Рижская дума объявила открытый конкурс на должность директора Агентства памятников. На эту должность ищут опытного и инициативного лидера, который будет развивать и координировать работу, связанную с учётом, содержанием и восстановлением памятников в столице.

Кандидат должен иметь высшее образование, как минимум двухлетний опыт работы на руководящей должности за последние 10 лет, а также опыт привлечения финансов. Важными требованиями являются безупречная репутация, умение принимать решения и готовность нести ответственность.

Необходимо подать мотивационное письмо, CV, копию диплома о высшем образовании, стратегическое видение деятельности и развития Агентства памятников Риги, а также подтверждение согласия на статус государственного должностного лица и соблюдение требований закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».

Заявки будут рассматривать специальная комиссия. Заявки принимаются до 24 сентября 12:00. Более подробная информация о вакансии доступна на сайте riga.lv.

Рижская дума Рига

