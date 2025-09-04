Латвия отказалась принимать туши зараженных свиней, поэтому эстонцы будут топить ими свои дома

С начала года в Эстонии было выявлено десять очагов чумы свиней (АЧС). В настоящее время осуществляется ликвидация последнего из них на свиноферме EKSEKO в Вильяндимаа. Там свиней умерщвляют с помощью углекислого газа, а затем отвозят на обезвреживание в AS Vireen. Хотя этот процесс часто называют "сжигание свиней", на самом деле умерщвленные свиньи обрабатываются под высоким давлением и при высокой температуре. Масса прессуется, а жир удаляется. Из твердой части изготавливается мука, которую AS Vireen использует для отопления. Из жира за пределами Эстонии производится биотопливо.