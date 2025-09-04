Латвия отказалась принимать туши зараженных свиней, поэтому эстонцы будут топить ими свои дома
Как пишет rus.err.ee, Латвия отказалась принять для переработки часть умерщвленных в Эстонии свиней с зараженных свиноферм. Эстонские власти собираются протестировать возможность сжигания свиней на теплоэлектростанции.
С начала года в Эстонии было выявлено десять очагов чумы свиней (АЧС). В настоящее время осуществляется ликвидация последнего из них на свиноферме EKSEKO в Вильяндимаа. Там свиней умерщвляют с помощью углекислого газа, а затем отвозят на обезвреживание в AS Vireen. Хотя этот процесс часто называют "сжигание свиней", на самом деле умерщвленные свиньи обрабатываются под высоким давлением и при высокой температуре. Масса прессуется, а жир удаляется. Из твердой части изготавливается мука, которую AS Vireen использует для отопления. Из жира за пределами Эстонии производится биотопливо.
По его словам, в настоящее время скорость процесса зависит от технических возможностей Vireen, которое способно обрабатывать около 70 тонн умерщвленных свиней в сутки. В EKSEKO на момент обнаружения АЧС находилось более 27 000 животных, включая 7700 взрослых свиней, общей массой около 2300 тонн.
Для ускорения процесса рассматривалась возможность отправить часть туш в соседние страны, однако договориться с Латвией не удалось, поскольку там также выявили АЧС на свиноферме с 20 000 животных. Литва тоже не готова принять убитых в Эстонии.
Рассматривается возможность наладить сжигание туш на предприятиях, занимающихся сжиганием мусора.
Как ранее писал Otkrito.lv, в свиноводческом комплексе под Огре выявлена АЧС: там содержалось 23 307 свиней.