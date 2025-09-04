Украинский эксперт: ракеты "Фламинго" могут уничтожить Крымский мост, но есть важная деталь

По его словам, в распоряжении украинских специалистов есть проектная документация, которую можно оцифровать и адаптировать к современным технологиям, поэтому "Фламинго" может стать лишь началом серии эффективных инноваций. "Да, понятно, что надо адаптировать под современные технологии, но тем не менее, все равно я говорю о том, что у нас есть фундаментальные знания, которые позволяют нам делать интересные вещи", - отметил эксперт.