Украинский эксперт: ракеты "Фламинго" могут уничтожить Крымский мост, но есть важная деталь
Новая украинская ракета "Фламинго" была разработана для конкретных задач в войне против России и, возможно, не предназначена для ударов по Керченскому мосту.
Заместитель генерального директора компании радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что новая украинская разработка — ракета "Фламинго" — действительно может стать инструментом для уничтожения незаконно построенного Россией Крымского моста, однако все не так просто.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Фабрика новостей". По словам Храпчинского, при определенных условиях "Фламинго" в комбинации с модернизированной ракетой "Нептун" и другими средствами может нанести критический ущерб конструкции моста. "Безусловно, надо смотреть разлет по цели, есть определенные нюансы, но при том количестве взрывчатого вещества ракета выполняет свою задачу", — отметил эксперт.
Он добавил, что у Украины есть и другие средства для достижения аналогичного результата: "У нас есть подводные системы, ударные средства с сопоставимой полезной нагрузкой. Под каждую цель существует свое оружие. "Фламинго" больше подходит для стратегических операций – уничтожения производственных мощностей, складов или заводов, где требуется проникающий удар".
Эксперт подчеркнул, что ракета была создана как ответ на конкретные военные вызовы. Украина активно использует синергию армии и частных разработчиков, что позволяет создавать современные вооружения. Храпчинский также отметил, что Украина унаследовала от советских времен широкую техническую базу.
По его словам, в распоряжении украинских специалистов есть проектная документация, которую можно оцифровать и адаптировать к современным технологиям, поэтому "Фламинго" может стать лишь началом серии эффективных инноваций. "Да, понятно, что надо адаптировать под современные технологии, но тем не менее, все равно я говорю о том, что у нас есть фундаментальные знания, которые позволяют нам делать интересные вещи", - отметил эксперт.
Презентованные недавно украинские ракеты "Фламинго" уже поразили ряд объектов, в частности, на территории временно оккупированного Крыма. Комментируя удары по заставе и патрульным катерам ФСБ в Крыму военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что все выпущенные ракеты "Фламинго" достигли целей.