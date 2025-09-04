В Латвии
Сегодня 18:07
В Латвию наконец пришло жаркое лето - в пятницу потеплеет до +27
В пятницу днем температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+27 градусов, на Курземском побережье Рижского залива будет на несколько градусов прохладнее, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром во многих местах образуется туман, в западной части страны будет преимущественно ясная погода. Днем на всей территории Латвии будет светить солнце. На востоке страны возможны кратковременные дожди.
Будет дуть слабый ветер, преимущественно восточный, юго-восточный. Минимальная температура воздуха на восходе составит +11...+16 градусов.
В Риге первая неделя сентября завершится солнечным днем, утром возможен туман. Слабый восточно-юго-восточный ветер. Температура воздуха +16 градусов утром и +26 градусов днем.