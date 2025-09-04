Сейм поддержал ограничение удаленного обучения для учеников 1-6-х классов

Даугавиетис отметил, что будут сохранены исключения, например, для учеников с интенсивным спортивным режимом, особых талантов, диаспоры и детей дипломатов. В то же время Даугавиетис отметил, что нежелание посещать школу по эмоциональным или психологическим причинам должно решаться в рамках комплексного подхода, в сотрудничестве между родителями, школами и самоуправлением.