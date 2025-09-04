Кража в Талсинском крае: из замка вынесли бронзовую люстру XIX века
В дворце усадьбы Ногалес в волости Арлавас Талсинского края была украдена бронзовая люстра, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции по связям с общественностью Мадара Шершнёва.
В полицию поступила информация, что кража была совершена в период с 4 января по 11 августа этого года, однако сам факт зафиксировали только в августе.
Речь идёт об исторической бронзовой люстре XIX века. По данным Национального управления по охране культурного наследия, она находилась в интерьере охраняемого государством культурного памятника регионального значения. Кроме люстры, похитили также радиаторы. В здание проникли, отжав окно.
Государственная полиция просит откликнуться жителей, которым что-либо известно об этой краже или кто видел попытки продать похищенную люстру.
Valsts policijā saņemta informācija, ka Nogales muižas pilī Talsu novadā, Ārlavas pagastā ir nozagta attēlā redzamā lustra. Zādzība pastrādāta laika posmā no 2025. gada 4. janvāra līdz 11. augustam, konstatējot zādzības faktu augustā.— Valsts policija (@Valsts_policija) September 4, 2025
Attēlā redzamā lustra ir vēsturisks 19.… pic.twitter.com/FL9qlLZ8Mr