Кража в Талсинском крае: из замка вынесли бронзовую люстру XIX века
фото: Госполиция
Похищенная люстра.
В дворце усадьбы Ногалес в волости Арлавас Талсинского края была украдена бронзовая люстра, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции по связям с общественностью Мадара Шершнёва.

В полицию поступила информация, что кража была совершена в период с 4 января по 11 августа этого года, однако сам факт зафиксировали только в августе.

Речь идёт об исторической бронзовой люстре XIX века. По данным Национального управления по охране культурного наследия, она находилась в интерьере охраняемого государством культурного памятника регионального значения. Кроме люстры, похитили также радиаторы. В здание проникли, отжав окно.

Государственная полиция просит откликнуться жителей, которым что-либо известно об этой краже или кто видел попытки продать похищенную люстру.

