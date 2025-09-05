Латвию официально назвали одной из самых грязных стран ЕС. Как такое возможно?
В Латвии принято гордиться своей нетронутой природой и чистой окружающей средой. Но европейское исследование показывает, что на самом деле все далеко не так хорошо.
Как сообщает Eurostat, в 2023 году 12,2% населения ЕС сообщили, что загрязнение, грязь или иные экологические проблемы повлияли на их домохозяйство. Это меньше по сравнению с 2019 годом, когда показатель составлял 15,1%.
Наибольшая доля населения, указавшая на подобные проблемы, зафиксирована на Мальте (34,7%), далее следуют Греция (20,5%) и Германия (16,8%). Минимальные значения отмечены в Хорватии (4,2%), Швеции (5,0%) и Словакии (5,8%).
В Латвии 15,4% населения указали на экологические проблемы. Это пятый по величине показатель во всем ЕС!
В Литве 10,9%, а в Эстонии 8,6% населения сталкиваются с подобным.
Eurostat добавляет, что на уровне ЕС воздействие загрязнения, грязи или других экологических проблем возрастает в зависимости от степени урбанизации. Если в сельской местности на это указали 6,8% жителей, то в городках и пригородах — 10,5%, а в крупных городах — 17,2%.
Как ранее писал Otkrito.lv, и по уровню шумового загрязнения Латвия тоже опережает многие государства ЕС.