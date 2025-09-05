Латвию официально назвали одной из самых грязных стран ЕС. Как такое возможно?

Eurostat добавляет, что на уровне ЕС воздействие загрязнения, грязи или других экологических проблем возрастает в зависимости от степени урбанизации. Если в сельской местности на это указали 6,8% жителей, то в городках и пригородах — 10,5%, а в крупных городах — 17,2%.