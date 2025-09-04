Фракцию партии "За стабильность" в Сейме покинули два человека

В заявлении Клявини для СМИ говорится, что она решила выйти из фракции из-за различий во взглядах и прежнего стиля работы фракции. При этом Клявиня заверила, что выход из фракции не повлияет на ее решимость защищать интересы жителей Латгале. "Я обязалась посвятить свое время и силы, чтобы выполнить обещания перед своими избирателями", - подчеркнула депутат.