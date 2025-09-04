Фракцию партии "За стабильность" в Сейме покинули два человека
Фракцию партии "За стабильность" в Сейме покинули только что получившая мандат депутата Елена Клявиня и депутат Екатерина Дрейлинга.
В заявлении Клявини для СМИ говорится, что она решила выйти из фракции из-за различий во взглядах и прежнего стиля работы фракции. При этом Клявиня заверила, что выход из фракции не повлияет на ее решимость защищать интересы жителей Латгале. "Я обязалась посвятить свое время и силы, чтобы выполнить обещания перед своими избирателями", - подчеркнула депутат.
В свою очередь Дрейлинга указала, что покидает фракцию "после тщательных раздумий", и такое решение было неизбежным и необходимым. В дальнейшем она будет работать в Сейме как независимый депутат, защищая интересы жителей Латгале. Дрейлинга подчеркнула, что ее обязанность - оставаться верной избирателям, и в данной ситуации выход из партии - "единственный честный путь".
Тем временем председатель фракции Светлана Чулкова заявила агентству LETA, что депутаты покинули фракцию из-за того, что "За стабильность" подвергается беспрецедентному давлению со стороны спецслужб и политического окружения, поскольку партия не поддерживает курс правящей коалиции. По мнению Чулковой, обе коллеги "не выдержали этих сложных времен".
После выхода из фракции двух депутатов в ее составе останется восемь человек. После выборов в Сейм фракция "За стабильность" состояла из 11 депутатов.
Депутатский мандат Клявини Сейм утвердил только в четверг. Она сменила в составе фракции депутата Виктора Пучку, который ранее был направлен на проверку знаний государственного языка, но позже сложил мандат, указав в качестве причины продолжительную болезнь и процесс реабилитации, в связи с чем он больше не может выполнять обязанности депутата.