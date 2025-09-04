ВИДЕО: жители Киева преклонили колени в память о погибшем эстонском солдате

Роост, известный под позывным Олли, служил в украинском подразделении сил специальных операций и погиб в бою. Он стал первым эстонцем, которого во время полномасштабной войны провожали в последний путь на Майдане в присутствии сотен киевлян. Автомобиль, ехавший во главе похоронной процессии Олева Рооста и перекрывший движение, был украшен флагами Эстонии и Украины. С Майдана похоронная процессия направилась в Киевский крематорий, где тело Рооста было кремировано.