ВИДЕО: жители Киева преклонили колени в память о погибшем эстонском солдате
В центре Киева сотни человек простились с эстонским добровольцем Олевом Роостом, который погиб на прошлой неделе, защищая Украину.
Похоронная процессия с гробом Олева Рооста, состоявшая более чем из десяти автомобилей, проехала через весь центр Киева, и на это время движение было остановлено. Множество киевлян становились на одно колено, выражая уважение эстонскому солдату, погибшему за свободу Украины, пишет Rus.Postimees.
Estonian Embassy in Kyiv and Ukrainian warriors said yesterday last good bye to Estonian volunteer Olev Roost who died at front line protecting 🇺🇦Ukraine.— Annely Kolk (@AnnelyKolk) September 3, 2025
Deep condolences to his family🕯️
Eternal Glory to Hero🫡 pic.twitter.com/DrDUgqiNId
Прощание с 37-летним Олевом Роостом состоялось на Майдане Незалежности - именно здесь в 2014 году началась Революция достоинства, ставшая отправной точкой освобождения Украины от влияния России. На Майдане в честь эстонца объявили минуту молчания, после чего прозвучал гимн Украины. «На всем Крещатике остановилась жизнь только ради Олли», - рассказал один из эстонцев, участвовавших в церемонии прощания. Крещатик - главная улица Киева, которая пересекает Майдан Незалежности.
Роост, известный под позывным Олли, служил в украинском подразделении сил специальных операций и погиб в бою. Он стал первым эстонцем, которого во время полномасштабной войны провожали в последний путь на Майдане в присутствии сотен киевлян. Автомобиль, ехавший во главе похоронной процессии Олева Рооста и перекрывший движение, был украшен флагами Эстонии и Украины. С Майдана похоронная процессия направилась в Киевский крематорий, где тело Рооста было кремировано.
The Estonian volunteer soldier Olev Roost fell in battle against the Russian Army today.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2025
He was a former special forces soldier of the Estonian Army.
Rest in Peace 🇪🇪🇺🇦 pic.twitter.com/HfYPZBvMF5
В прощании с Роостом участвовали его сослуживцы и эстонцы, воюющие на стороне Украины. В его честь был произведен троекратный залп и прозвучала традиционная мелодия Taps, под которую военных провожают в последний путь во многих странах.
Роост, погибший в начале прошлой недели во время одной из спецопераций, стал шестым эстонским добровольцем, отдавшим жизнь за защиту Украины. В Силах обороны Эстонии он долгое время служил в Скаутском батальоне и cилах специальных операций, участвовал в миссиях в Афганистане и Мали. Роост стал четвертым бывшим бойцом Скаутского батальона, погибшим в Украине.