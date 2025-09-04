ВИДЕО: жители Киева преклонили колени в память о погибшем эстонском солдате
фото: Скриншот видео
Множество киевлян становились на одно колено, выражая уважение эстонскому солдату, погибшему за свободу Украины.
В мире

ВИДЕО: жители Киева преклонили колени в память о погибшем эстонском солдате

Отдел новостей

LETA / BNS

В центре Киева сотни человек простились с эстонским добровольцем Олевом Роостом, который погиб на прошлой неделе, защищая Украину.

Похоронная процессия с гробом Олева Рооста, состоявшая более чем из десяти автомобилей, проехала через весь центр Киева, и на это время движение было остановлено. Множество киевлян становились на одно колено, выражая уважение эстонскому солдату, погибшему за свободу Украины, пишет Rus.Postimees.

Прощание с 37-летним Олевом Роостом состоялось на Майдане Незалежности - именно здесь в 2014 году началась Революция достоинства, ставшая отправной точкой освобождения Украины от влияния России. На Майдане в честь эстонца объявили минуту молчания, после чего прозвучал гимн Украины. «На всем Крещатике остановилась жизнь только ради Олли», - рассказал один из эстонцев, участвовавших в церемонии прощания. Крещатик - главная улица Киева, которая пересекает Майдан Незалежности.

Роост, известный под позывным Олли, служил в украинском подразделении сил специальных операций и погиб в бою. Он стал первым эстонцем, которого во время полномасштабной войны провожали в последний путь на Майдане в присутствии сотен киевлян. Автомобиль, ехавший во главе похоронной процессии Олева Рооста и перекрывший движение, был украшен флагами Эстонии и Украины. С Майдана похоронная процессия направилась в Киевский крематорий, где тело Рооста было кремировано.

В прощании с Роостом участвовали его сослуживцы и эстонцы, воюющие на стороне Украины. В его честь был произведен троекратный залп и прозвучала традиционная мелодия Taps, под которую военных провожают в последний путь во многих странах.

Роост, погибший в начале прошлой недели во время одной из спецопераций, стал шестым эстонским добровольцем, отдавшим жизнь за защиту Украины. В Силах обороны Эстонии он долгое время служил в Скаутском батальоне и cилах специальных операций, участвовал в миссиях в Афганистане и Мали. Роост стал четвертым бывшим бойцом Скаутского батальона, погибшим в Украине.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеКиевЭстонияМалиPostimees

Другие сейчас читают