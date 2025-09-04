В Португалии вагон фуникулера со всей силы врезался в здание: 15 человек погибло, в стране объявлен траур
По данным португальских СМИ, вагон с людьми (вмещает 43 человека) во время спуска сорвался с троса и на огромной скорости врезался в здание, после чего опрокинулся. Сейчас на месте работают все экстренные службы, причины аварии выясняются.
Один из пострадавших - трехлетний ребенок, его состояние оценивается как удовлетворительное. Тела погибших извлечены из-под обломков. О национальностях погибших и пострадавших пока не сообщается, однако известно, что среди них есть иностранцы, пишет Deutsche Welle.
Один из очевидцев рассказал телеканалу SIC, что вагон фуникулера, мчась по крутой улице "на полной скорости", врезался в здание "с чудовищной силой" и "сложился, как карточный домик".
Городской совет Лиссабона объявил трехдневный траур, начиная с 4 сентября. "Такой трагедии наш город еще никогда не видел", - сказал мэр города Карлуш Муэдаш.
По некоторым данным, причиной аварии мог стать обрыв или ослабление тягового троса. Лиссабонская компания-оператор общественного транспорта Carris заявила, что попавший в аварию вагон своевременно проходил техослуживание согласно протоколам. В Carris добавили, что уже начали расследование и будут вести его совместно с правоохранительными органами.
Фуникулер "Глория" связывает центральный район Байша с расположенным на холме районом Байрру-Алту. Это самый известный фуникулер в Лиссабоне, с его изображением выпускаются сувениры. Он был впервые запущен в эксплуатацию в 1885 году, электрифицирован в 1915 году и проходит капитальный ремонт каждые четыре года, согласно сайту национальных памятников Португалии.