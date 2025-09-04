В Португалии вагон фуникулера со всей силы врезался в здание: 15 человек погибло, в стране объявлен траур

Фуникулер "Глория" связывает центральный район Байша с расположенным на холме районом Байрру-Алту. Это самый известный фуникулер в Лиссабоне, с его изображением выпускаются сувениры. Он был впервые запущен в эксплуатацию в 1885 году, электрифицирован в 1915 году и проходит капитальный ремонт каждые четыре года, согласно сайту национальных памятников Португалии.