Сегодня на территории железнодорожной станции "Шкиротава" пройдут учения государственной обороны.
В Латвии
Сегодня 09:08
Сегодня на станции "Шкиротава" пройдут учения по ликвидации утечки химикатов: что надо знать жителям?
Сегодня с 13:00 до 21:00 на территории железнодорожной станции "Шкиротава" в Риге пройдут учения государственной обороны Namejs 2025.
На станции пройдут учения по моделированию угрозы утечки химических веществ, организованные 1-й Рижской бригадой Земессардзе, поэтому жителей просят отнестись с пониманием к необычным действиям, происходящим в районе станции.
В ходе учений планируется смоделировать утечку химикатов и ее последствия, ликвидировать которую будут сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и LDz.
Военнослужащие будут выполнять учебные задачи в форме и гражданской одежде, а на территории и вблизи объекта железнодорожной инфраструктуры планируется использовать учебные боеприпасы и другие средства имитации, создающие шум, но не представляющие опасности для людей.