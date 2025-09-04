Чайки атакуют крыши и нервы рижан, а самоуправление утверждает - сами виноваты

В организации пояснили, что в августе, пока молодые чайки еще не летают, они находятся под усиленной защитой. Именно поэтому в это время громкие крики становятся такими раздражающими для людей. «Родители продолжают их кормить и оберегать, защищать. Если подойти слишком близко, то большие, старые серебристо-белые чайки кричат, испражняются и бьют по голове», — говорит Стипниеце.