Чайки атакуют крыши и нервы рижан, а самоуправление утверждает - сами виноваты
Серебристые чайки все чаще гнездятся на крышах рижских домов, превращая утро и ночи в испытание для горожан. Почему они выбирают город и как с этим бороться?
Летом, когда хочется спать с открытыми окнами, чайки начинают кричать с первыми лучами солнца, вырывая людей из сна задолго до будильника. Следует учитывать, что чайки всегда будут там, где безопасно и есть еда. Пищу им обеспечивают люди, не закрывая и неправильно обслуживая мусорные контейнеры, мусоря во дворах и сознательно подкармливая птиц. Безопасность же чайки находят на плоских крышах многоквартирных домов, сообщает LSM+.
Орнитолог Латвийского орнитологического общества Антра Стипниеце отметила:
«Парадокс в том, что в городах популяция [чаек] больше, чем в естественных водоемах. На крышах в Риге их по меньшей мере 2–3 тысячи».
В организации пояснили, что в августе, пока молодые чайки еще не летают, они находятся под усиленной защитой. Именно поэтому в это время громкие крики становятся такими раздражающими для людей. «Родители продолжают их кормить и оберегать, защищать. Если подойти слишком близко, то большие, старые серебристо-белые чайки кричат, испражняются и бьют по голове», — говорит Стипниеце.
Представитель Отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Татьяна Смирнова заявила, что снижение поголовья чаек или уровня шума от них не входит в компетенцию самоуправления.
«Жители сами должны решать эти вопросы — следует оценивать управление отходами, чтобы мусор не скапливался, чтобы крышки баков были закрыты. Также совместно с совладельцами дома надо договориться о возможной установке устройств для отпугивания птиц или принять решение, что на конкретной территории птиц кормить запрещено».
Существует несколько решений, как ограничить гнездование чаек на крышах многоквартирных домов. Например, весной в сотрудничестве с Управлением по охране природы своевременно убирать яйца, устанавливать лазеры или другие устройства, которые отпугивают птиц от посадки на крышу. Хорошая новость в том, что громкие крики, нападения и загрязнение дворов вскоре утихнут, так как молодые чайки будут готовы летать и переместятся туда, где доступность пищи выше.