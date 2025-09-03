Шведы продают, датчане покупают - латвийский лес может обрести новых иностранных хозяев

Руководитель по связям с общественностью Lars Larsen Group Расмус Босеруп отказался предоставить более подробную информацию, заявив Postimees, что компания не хочет комментировать свой планируемый портфель приобретений. "У нас нет заранее определенных целей в отношении географического распределения инвестиций в Балтии. Мы руководствуемся коммерческими соображениями", - сказал он.