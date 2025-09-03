Шведы продают, датчане покупают - латвийский лес может обрести новых иностранных хозяев
Датская компания Lars Larsen Group, владеющая сетью Jysk, инвестирует 67 миллионов евро в лесное хозяйство стран Балтии, стремясь укрепить устойчивое развитие региона и расширить своё присутствие в экологически значимых секторах.
Датская семейная компания Lars Larsen Group, владеющая сетью магазинов товаров для дома Jysk, объявила о планах инвестировать 500 миллионов датских крон (67 миллионов евро) в балтийские леса в течение ближайших нескольких лет, сообщает эстонская газета Postimees. По словам представителей компании, первые инвестиции в лесные угодья запланированы на осень 2025 года, а общий объем инвестиций составит полмиллиарда крон.
"Lars Larsen Group решила инвестировать в лесное хозяйство и молодые леса в странах Балтии. Инвестиции будут осуществляться в сотрудничестве с [компанией] Dalgas, которая уже много лет успешно работает в Балтии", - говорится в заявлении компании.
После того как в январе крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа Sodra объявила о намерении продать свои балтийские владения, возникло предположение, что Jysk приобретет их.
Руководитель по связям с общественностью Lars Larsen Group Расмус Босеруп отказался предоставить более подробную информацию, заявив Postimees, что компания не хочет комментировать свой планируемый портфель приобретений. "У нас нет заранее определенных целей в отношении географического распределения инвестиций в Балтии. Мы руководствуемся коммерческими соображениями", - сказал он.