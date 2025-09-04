Закрывается кафе Kurts Coffee, созданное ради поддержки особенного мальчика
История кафе Kurts Coffee начиналась как вдохновляющий пример. Предпринимательница Кетия Карлсоне создала его ради своего сына — мальчика с особыми потребностями. Кафе быстро завоевало популярность: люди приходили не только выпить кофе, но и поддержать семью. Но теперь его история подходит к концу.
По словам владелицы, к сожалению, с годами поток посетителей стал уменьшаться, а нагрузка на хозяйку — расти. Проект, задумывавшийся как платформа вдохновения для других семей, оказался слишком сложным для поддержания. Киоск у Верманского парка долгое время продолжал работу, однако теперь решили закрыть и его.
В социальных сетях мама Курта поделилась прощальным посланием: «Хочу сказать огромное и сердечное спасибо каждому любителю Kurts Coffee и всем, кто это время думал о Курте, посылал добрые мысли, молился и поддерживал. Kurts Coffee прекращает свою работу — к сожалению, из-за нехватки сотрудников, снижения посещаемости и семейных обстоятельств. И это последний раз, когда вы сможете прийти и попробовать вкусный кофе Kurts.
Именно я, мама Курта, буду работать 6 и 7 сентября в киоске у Верманского парка, чтобы завершить этот цикл. Выпьем вместе кофе и обменяемся теплыми словами! На месте будут доступны и последние свитшоты (в основном детские размеры), футболки и кепки. Цена — 10 € плюс пожертвование Курту. Жду вас в гости! Кетия и Курт».