Закрывается кафе Kurts Coffee, созданное ради поддержки особенного мальчика

В социальных сетях мама Курта поделилась прощальным посланием: «Хочу сказать огромное и сердечное спасибо каждому любителю Kurts Coffee и всем, кто это время думал о Курте, посылал добрые мысли, молился и поддерживал. Kurts Coffee прекращает свою работу — к сожалению, из-за нехватки сотрудников, снижения посещаемости и семейных обстоятельств. И это последний раз, когда вы сможете прийти и попробовать вкусный кофе Kurts.