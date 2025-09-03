19-летнего студена парализовало из-за постоянного использования смартфона

Как и многие его сверстники, 19-летний студент третьего курса университета в городе Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) по имени Сяо Дун проводил много времени, уткнувшись в телефон. Этим летом его привычка обернулась угрозой для жизни. Устроившись на подработку — мыть посуду и вытирать столы по несколько часов подряд с наклонённой головой — он ещё больше перегрузил кровеносные сосуды у позвоночника, ведь и в свободное время почти всегда смотрел в телефон, играл в видеоигры и сидел в соцсетях. Сначала он начал ощущать онемение в шее, руках и ногах, но 30 июля проснулся и обнаружил, что не чувствует ног и не может двигаться.