19-летнего студена парализовало из-за постоянного использования смартфона
Китайский студент испытал сильнейший шок, когда однажды проснулся и не почувствовал своего тела — всё из-за привычки, которая становится всё более распространённой.
Как и многие его сверстники, 19-летний студент третьего курса университета в городе Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) по имени Сяо Дун проводил много времени, уткнувшись в телефон. Этим летом его привычка обернулась угрозой для жизни. Устроившись на подработку — мыть посуду и вытирать столы по несколько часов подряд с наклонённой головой — он ещё больше перегрузил кровеносные сосуды у позвоночника, ведь и в свободное время почти всегда смотрел в телефон, играл в видеоигры и сидел в соцсетях. Сначала он начал ощущать онемение в шее, руках и ногах, но 30 июля проснулся и обнаружил, что не чувствует ног и не может двигаться.
В больнице врачи выявили у него крупный тромб в шейном отделе позвоночника, который сдавливал спинной мозг и вызвал почти полную парализацию тела ниже груди. По словам медиков, постоянное длительное нахождение с опущенной головой привело к разрыву аномального сосуда в спинномозговом канале, образованию гематомы и острому параличу.
К счастью, врачи срочно провели операцию по удалению тромба и предотвратили необратимый паралич. Сейчас Сяо Дун постепенно восстанавливает контроль над нижними конечностями, и прогнозируется, что он полностью поправится.
Медики предупреждают: длительное нахождение с опущенной головой приводит к застою кровообращения, из-за чего вены расширяются и деформируются. При недостаточном оттоке крови появляются такие симптомы, как головные боли, головокружение, хроническая усталость, онемение в области шеи, плеч и рук. В тяжёлых случаях застой может повлиять на структуру сосудов и центральную нервную систему, что грозит инсультом или параличом.