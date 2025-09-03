78 собеседований и ни одного предложения: работодатели в Латвии продолжают дискриминацию по возрасту
Несмотря на заявления о ценности зрелых работников, реальность для людей предпенсионного возраста в Латвии зачастую оказывается суровой: десятки собеседований, отсутствие предложений и скрытая дискриминация. Хотя закон запрещает отказ в трудоустройстве по возрасту, многие соискатели чувствуют, что их просто не ждут.
На словах все красиво - мол, многие предприятия якобы ценят опыт и лояльность работников старшего поколения, у этих людей есть возможности на курсах повысить свои профессиональные навыки, переквалифицироваться и найти работу. Статистика Государственного агентства занятости свидетельствует, что людям, которым едва за 50 и которые входят в предпенсионную возрастную группу, не стоит погружаться в пучину безнадежности - работа есть. В то же время есть много и даже очень много реальных примеров, которые показывают совершенно другую картину. Специалисты по отбору персонала признают: хотя закон запрещает дискриминацию по возрасту, опыт и данные исследования свидетельствуют о том, что такая практика все еще существует, сообщает Latvijas Avīze.
По словам женщины, которая ранее занималась компьютерным дизайном, за два периода безработицы у нее было 78 собеседований, и ни одно не закончилось трудовым договором.
"Я не знаю, что будет через месяц..." - говорит Ян, которому 50 лет. Он всю жизнь работал консультантом-продавцом, но по состоянию здоровья продолжать эту работу уже не может: "У меня проблемы со спиной - я больше не могу восемь часов стоять в торговом зале или сидеть у кассы". Уже пять месяцев он зарегистрирован как безработный. Работа до сих пор не найдена, и через месяц выплаты пособия по безработице прекратятся.
Никто же не скажет открыто человеку лет пятидесяти-шестидесяти "Вы нам не подходите, потому что вы слишком стары", но этот подтекст ощущают многие соискатели работы. Кроме того, если изучить в сети рекламу с предложениями работы, то довольно быстро становится понятно, какое именно послание несут многие из объявлений. На изображениях в предложениях работы для специалистов в сфере коммуникации, банков, недвижимости и др. в основном видны молодые люди. Это своего рода прямое указание: мы ищем молодых работников, сотрудников старшего возраста не ждем.
Однако Государственое агентство занятости говорит, что многие работодатели очень высоко оценивают опыт зрелых работников, поскольку они отличаются чувством ответственности, трудовой этикой, внимательным отношением и способностью продуманно решать сложные ситуации. "Жизненный и профессиональный опыт этих людей является важным ресурсом для стабильности предприятия. Они также могут быть наставниками для молодых коллег, обеспечивать передачу знаний и ценностей. Пожилые работники часто являются "живой историей" компании, что помогает сохранить личность предприятия. Разнообразие поколений способствует творчеству и новым идеям, а социальная ответственность работодателей, принимающих на работу людей старшего возраста, улучшает имидж предприятия", - говорит консультант ГАЗ по карьере Даце Звиргзда.