78 собеседований и ни одного предложения: работодатели в Латвии продолжают дискриминацию по возрасту

На словах все красиво - мол, многие предприятия якобы ценят опыт и лояльность работников старшего поколения, у этих людей есть возможности на курсах повысить свои профессиональные навыки, переквалифицироваться и найти работу. Статистика Государственного агентства занятости свидетельствует, что людям, которым едва за 50 и которые входят в предпенсионную возрастную группу, не стоит погружаться в пучину безнадежности - работа есть. В то же время есть много и даже очень много реальных примеров, которые показывают совершенно другую картину. Специалисты по отбору персонала признают: хотя закон запрещает дискриминацию по возрасту, опыт и данные исследования свидетельствуют о том, что такая практика все еще существует, сообщает Latvijas Avīze.