Полиция продолжает выяснять личность женщины, найденной весной на остановке в Риге

30 марта около 6:15 женщина, изображенная на фотографии, была обнаружена на остановке общественного транспорта в Риге, на улице Латгалес, 357. Ее доставили в Клиническую университетскую больницу имени Страдиня для оказания медицинской помощи. Женщина не может предоставить информацию о себе.