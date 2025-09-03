Полиция продолжает выяснять личность женщины, найденной весной на остановке в Риге
фото: Государственная полиция
Женщина не может предоставить информацию о себе.
Аварии и происшествия

Полиция продолжает выяснять личность женщины, найденной весной на остановке в Риге

Отдел информации

Otkrito.lv

Государственной полиции ищет женщину, найденную 30 марта на остановке в Риге, которая ничего не может сообщить о себе и нуждается в помощи. Полиция просит всех, кто знает что-либо о ней, связаться по указанным телефонам.

30 марта около 6:15 женщина, изображенная на фотографии, была обнаружена на остановке общественного транспорта в Риге, на улице Латгалес, 357. Ее доставили в Клиническую университетскую больницу имени Страдиня для оказания медицинской помощи. Женщина не может предоставить информацию о себе.

Возможно, она проживала в микрорайоне Кенгарагс или в Дарзини.

Государственная полиция призывает всех, кто располагает информацией о личности этой женщины, просмотреть фотографии и сообщить по телефону 112 или 67086678.

Темы

Государственная полицияКенгарагсДарзиниЛатгалес

