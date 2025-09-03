Проверка онлайн-торговли: AliExpress, Shein, Temu и 220.lv продают латвийцам опасные товары

Такие неутешительные факты обнаружены в ходе проекта по контролю, который ЦЗПП реализует в сотрудничестве с Еврокомиссией с целью убедиться, что потребители получают достоверную, понятную информацию и что товары являются безопасными и соответствуют требованиям Европейского союза (ЕС). Больше всего административных нарушений в связи с предложениями товаров (при указании информации в электронной среде) выявлено на платформах Shein и 220.lv, а при проверке конкретных товаров выяснилось, что из всех четырех проверенных платформ больше всего несоответствий и нарушений безопасности было на сайте AliExpress.