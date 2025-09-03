Буров: составить бюджет на следующий год будет чрезвычайно трудно
Бывший мэр Риги Олег Буров предупреждает: подготовка бюджета следующего года обещает быть особенно сложной, однако решение он видит в снижении НДС на продукты и общепит при одновременном повышении налога на предметы роскоши, алкоголь и табак.
Олег Буров в передаче TV24 «Preses klubs» выразил мнение, что составить бюджет на следующий год будет чрезвычайно трудно. Тем не менее есть способы улучшить ситуацию. По его словам, вместе с Союзом зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) он считает возможным снижение НДС на некоторые категории продуктов питания. Также продолжаются дискуссии о снижении НДС для предприятий общепита, но при условии, что они снизят цены на еду. В качестве примера он привёл Литву, где цены в кафе ниже, чем в Латвии.
Вечный вопрос, по его словам, заключается в том, где государству взять деньги. Буров предложил повысить НДС на предметы роскоши, а также, возможно, на алкоголь или табак. «Конечно, очень важны все меры демографической политики», — отметил он.
Между тем председатель фракции «Нового Единства» в Сейме Эдмунд Юревиц скептически относится к снижению НДС на продукты питания, так как главными его бенефициарами, по его мнению, могут стать крупные торговые сети, а не общество.
Он подчеркнул, что цены на продукты в Латвии в последние два года остаются неоправданно высокими. Такой же вывод сделан и в Банке Латвии, указавшем, что уровень цен не имеет достаточного обоснования в данных по инфляции. Юревиц считает, что одна из причин — стремление торговых сетей к прибыли, а также ограниченная конкуренция в розничном секторе.
По словам Юревица, прежде чем рассматривать возможность снижения НДС на продукты, крайне важно оценить, принесёт ли этот шаг реальную пользу потребителям. В нынешней рыночной ситуации существует риск, что главными выгодополучателями от снижения НДС станут супермаркеты, а не общество, что может негативно отразиться на государственном бюджете.