Буров: составить бюджет на следующий год будет чрезвычайно трудно

Олег Буров в передаче TV24 «Preses klubs» выразил мнение, что составить бюджет на следующий год будет чрезвычайно трудно. Тем не менее есть способы улучшить ситуацию. По его словам, вместе с Союзом зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) он считает возможным снижение НДС на некоторые категории продуктов питания. Также продолжаются дискуссии о снижении НДС для предприятий общепита, но при условии, что они снизят цены на еду. В качестве примера он привёл Литву, где цены в кафе ниже, чем в Латвии.