Не хочу жениться, а хочу учиться: выпускники массово становятся второгодниками

Впервые в этом учебном году ученикам, получившим годовую оценку не ниже четырех по всем предметам, но не сдавшим ни один из экзаменов, предложено продолжить обучение по программе профессионального образования. Продолжительность программы - три года, по итогам которых они получат профессиональную квалификацию третьего уровня. Одновременно они будут изучать соответствующий предмет, чтобы пересдать экзамен, который они не сдали в конце учебного года.