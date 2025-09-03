Захватывающие виды: в Латвии запечатлели северное сияние
Многим удалось полюбоваться северным сиянием.
В Латвии

Захватывающие виды: в Латвии запечатлели северное сияние

Социальные сети этим утром наполнились яркими кадрами — жители разных регионов Латвии делятся увиденным ночью северным сиянием.

Пользователи пишут, что сияние было хорошо видно даже невооруженным глазом. Многие опубликовали фотографии и видео с фиолетовыми, зелеными и розовыми оттенками, покрывавшими небесный горизонт.

