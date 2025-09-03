Захватывающие виды: в Латвии запечатлели северное сияние
Социальные сети этим утром наполнились яркими кадрами — жители разных регионов Латвии делятся увиденным ночью северным сиянием.
Пользователи пишут, что сияние было хорошо видно даже невооруженным глазом. Многие опубликовали фотографии и видео с фиолетовыми, зелеными и розовыми оттенками, покрывавшими небесный горизонт.
Mazkustīga ziemeļblāzma un Lielie Greizie Rati. pic.twitter.com/VXuo8edaNN— Ilgonis Vilks (@astrovilks) September 2, 2025
Ziemeļblāzma fotografējamā, ar aci gandrīz neredzamā kondīcijā. pic.twitter.com/q2TmBxjmI1— Rendija (@Rendija) September 2, 2025
Ziemeļblāzma un Rīgasblāzma 😄— Reinis Āboltiņš (@reinis_aboltins) September 2, 2025
Veiksme, ka virs Mazjūras A gala nebija mākoņu, varēja kopā ar caunām un citiem zvēriem pavērot debesu izrādi. https://t.co/V3rRZhoFOl pic.twitter.com/XN1YGrOpzK
03.09 naktī ziemeļblāzmas sezonas atklāšana pat ar aci varēja labi redzēt. Notverta Priekuļos🌌😊 @boms_tricis @DelfiLV @MeteoLatvia @meteozinas @StarSpaceLV @TV3zinas @TVNET_zinas @_SpaceWeather_ @lsmlv @AuroraNotify pic.twitter.com/lQOM13PQ4x— agris ievins (@AgrisIevins) September 2, 2025
Ziemeļblāzma 02.09.2025. pic.twitter.com/DISmxeAM7e— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) September 3, 2025