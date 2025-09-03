Победа фермеров: мэр Риги разрешил доставку урожая в порт

С сегодняшнего дня в Риге отменен запрет на передвижение грузовых автомобилей по ряду маршрутов для доставки в порт урожая зерна. Ограничения снимаются на ул. Акменю от ул. Мукусалас до ул. Валгума, на ул. Даугавгривас от Ранькя дамбис до ул. Лидоню, на ул. Мукусалас от Карля Улманя гатве до ул. Акменю, на ул. Ранькя дамбис, на ул. Валгума от ул. Акменю до бульв. Узварас. Ограничения будут сняты до 1 ноября.