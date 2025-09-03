Победа фермеров: мэр Риги разрешил доставку урожая в порт
В Риге снят запрет на движение грузовиков с зерном по ключевым маршрутам к порту до 1 ноября. Решение мэра столицы поддерживает фермеров в сезон сбора урожая, исправляя прежние ограничения.
С сегодняшнего дня в Риге отменен запрет на передвижение грузовых автомобилей по ряду маршрутов для доставки в порт урожая зерна. Ограничения снимаются на ул. Акменю от ул. Мукусалас до ул. Валгума, на ул. Даугавгривас от Ранькя дамбис до ул. Лидоню, на ул. Мукусалас от Карля Улманя гатве до ул. Акменю, на ул. Ранькя дамбис, на ул. Валгума от ул. Акменю до бульв. Узварас. Ограничения будут сняты до 1 ноября.
Как сообщалось, "Крестьянский сейм" раскритиковал решение Рижского самоуправления не разрешать сельскохозяйственному большегрузному транспорту с зерном и рапсом круглосуточно ездить в Рижский порт по определенным маршрутам. Организация просила самоуправление разрешить круглосуточное движение большегрузного транспорта с зерном и рапсом в Рижский порт по определенным маршрутам в период сбора урожая с 22 июля по 1 ноября, но эта просьба была отклонена.
Однако мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил самоуправлению обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт, так как считает, что решение было ошибочным.