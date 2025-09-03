Лета прощальный привет: на следующей неделе может сохраниться теплая погода
Латвию ждет продолжение теплой сентябрьской погоды: синоптики обещают до +27°C, редкие грозы и туманы. Несмотря на небольшое похолодание, следующая неделя будет теплее климатической нормы и без заморозков.
По-летнему теплая погода в Латвии возможна и на следующей неделе, прогнозируют синоптики. Завтра в восточной части страны местами пройдут дожди, возможны сильные дожди и грозы, ночью и утром во многих районах ожидается туман. Температура воздуха днем поднимется до +20...+25 градусов.
В пятницу и субботу столбики термометров местами достигнут отметки +27 градусов, в некоторых районах будет туман и дождь, возможна гроза.
Вероятнее всего, в воскресенье и на следующей неделе температура воздуха опустится на градус ниже, однако средняя температура на следующей неделе прогнозируется на три градуса выше нормы. Заморозков не ожидается - по ночам в основном будет не холоднее +10 градусов.
Влажность также ожидается более высокая, чем обычно в сентябре, поэтому сохранится вероятность дождя, грозы и тумана.