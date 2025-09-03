Лета прощальный привет: на следующей неделе может сохраниться теплая погода

Вероятнее всего, в воскресенье и на следующей неделе температура воздуха опустится на градус ниже, однако средняя температура на следующей неделе прогнозируется на три градуса выше нормы. Заморозков не ожидается - по ночам в основном будет не холоднее +10 градусов.