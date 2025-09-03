Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:06
В среду будет тепло, но местами возможны кратковременные дожди
В среду в Латвии ожидается частично облачная погода, больше солнца будет в восточных краях, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.
По прогнозам синоптиков, будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - западный, юго-западный. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов, местами на Курземском побережье - до +19 градусов.
В Риге выглянет солнце, во второй половине дня облачность увеличится. Возможен кратковременный дождь. Ветер будет преимущественно слабый, вечером ожидается безветрие. Воздух прогреется до +24...+25 градусов.