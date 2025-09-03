"В Риге цены адекватные!" Приехавшие в Латвию фанаты баскетбола не считают, что у нас все дорого

В Старом городе собираются туристические группы с гидами, среди которых заметны и небольшие компании баскетбольных фанатов. Больше всего бросаются в глаза именно соседи-эстонцы. Они довольны и масштабом спортивного события, и захватывающими играми, и атмосферой города, и ценами – поход в ресторан, кружка пива и аренда жилья здесь им не кажутся дорогими. «Рига больше, чем Таллин, здесь больше ресторанов и баров. Всё именно так, как я ожидал, никаких сюрпризов! Цены разумные, по сравнению с Эстонией даже лучше», – говорит эстонец Андерс.