"В Риге цены адекватные!" Приехавшие в Латвию фанаты баскетбола не считают, что у нас все дорого
Рига во время чемпионата Европы по баскетболу превратилась не только в арену спортивных событий, но и в центр активной жизни: город заполнили эстонские и сербские болельщики, щедро расходующие деньги в ресторанах и гостиницах и наслаждающиеся атмосферой игр и гостеприимством столицы.
В одном из центральных пабов Старой Риги на площади Ливу в середине дня туристов немного. Здесь подготовили специальный Eurobasket-комплект – пицца с прошутто и кола за 18 евро. В меню цены остались прежними, однако акция «Aperol 1+1» вычеркнута, сообщают TV3 Ziņas.
В Старом городе собираются туристические группы с гидами, среди которых заметны и небольшие компании баскетбольных фанатов. Больше всего бросаются в глаза именно соседи-эстонцы. Они довольны и масштабом спортивного события, и захватывающими играми, и атмосферой города, и ценами – поход в ресторан, кружка пива и аренда жилья здесь им не кажутся дорогими. «Рига больше, чем Таллин, здесь больше ресторанов и баров. Всё именно так, как я ожидал, никаких сюрпризов! Цены разумные, по сравнению с Эстонией даже лучше», – говорит эстонец Андерс.
«Очень нравится! Пиво по 4–5 евро – отлично. В Таллине 6–7 евро», – добавляет Лаури.
В Ригу приехало и немало болельщиков сборной Сербии. Они тоже в хорошем настроении – в солнечный день наслаждаются городом. Многие фанаты предпочитают остановиться в арендуемых через Airbnb квартирах, а не в гостиницах.
«Мы живём по Airbnb. Цена показалась хорошей. Главное – две ванные комнаты, что важно, если приезжает пятеро мужчин! Вчера приехали, город показался очень красивым», – рассказывает сербский болельщик Марко.
«Мы с другом были на чемпионате 2022 года в Праге, там пиво стоило 8–9 евро. Такси – 60 евро. В Риге цены адекватные! И люди здесь потрясающие», – делится впечатлениями сербский фанат Неша. Для ресторанного и гостиничного бизнеса это действительно урожайное время – поток баскетбольных фанатов большой, и отрасль это ощущает.
Янис Ензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов: «Мы провели небольшой опрос, чтобы понять финансовый вклад фанатов. Информация, которую я получил: мы очень любим эстонцев, их приехало много, сербские фанаты тоже заметны в ресторанах. Есть тенденция – они тратят чуть меньше, чем хоккейные болельщики, но их количество это компенсирует».
И гостиницы не жалуются на недостаток клиентов, хотя нельзя сказать, что все места разобраны. На выходные можно найти койко-место за 39 евро – правда, в общежитии. А вот в отелях Старой Риги цены значительно выше – от 294 до 500 евро за две ночи. «Это нормальная практика, переживать из-за цен не стоит. Если билет на матч стоит 200 евро, то гостиница, по моему мнению, не должна стоить 100 евро. Крупные мировые события всегда поднимают цены, и это хорошо, ведь у предпринимателей есть возможность заработать», - считает Ензис.