В Риге сшили самую большую в мире баскетбольную майку
2 сентября у памятника Свободы состоялась презентация самой большой в мире баскетбольной майки. Гигантская майка была сшита из повторно использованных ...
ФОТО: в Риге представлена гигантская баскетбольная майка, претендующая на рекорд Гиннесса
Сегодня у памятника Свободы состоялась презентация самой большой в мире баскетбольной майки, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
При поддержке Рижского самоуправления платформа устойчивой моды Bourzma изготовила огромную баскетбольную майку, чтобы установить новый рекорд Гиннесса. Гигантская майка была сшита из повторно использованных спортивных вещей, при этом в нем были соединены около 500 баскетбольных маек.
🏀👕 Pie Brīvības pieminekļa prezentēts pasaulē lielākais basketbola krekls. Projekta mērķis – sasniegt jaunu Ginesa rekordu! Idejas autors ir ilgtspējīgas modes platforma “Bourzma”.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 2, 2025
Milzu krekls šūts no otrreiz izmantota sporta apģērba, tajā savienoti vairāki simti basketbola… pic.twitter.com/ob5bm2ZH8O
Идея возникла у команды Bourzma, которая ежедневно реализует проекты, популяризирующие повторное использование текстиля. Баскетбольная майка была выбрана не случайно — она символизирует важную для Латвии спортивную культуру и была сшита в период проведения в Риге чемпионата Европы по баскетболу.
Необходимые для рекорда майки предоставили также партнеры VEF Rīga и местные баскетболисты. Над созданием рекордной формы работали пять дизайнеров сообщества Bourzma, специализирующихся на устойчивой моде и дизайне.
Цель акции заключалась не только в рекорде, но и в призыве обратить внимание на экологические проблемы, создаваемые текстильной индустрией. Организаторы призвали общество задуматься о том, что в повседневной жизни можно дать "вторую жизнь" уже существующей одежде, одновременно вдохновляя творческими примерами.