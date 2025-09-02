ФОТО: в Риге представлена гигантская баскетбольная майка, претендующая на рекорд Гиннесса

Цель акции заключалась не только в рекорде, но и в призыве обратить внимание на экологические проблемы, создаваемые текстильной индустрией. Организаторы призвали общество задуматься о том, что в повседневной жизни можно дать "вторую жизнь" уже существующей одежде, одновременно вдохновляя творческими примерами.