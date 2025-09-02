Платежная система школьного питания Mily в первый учебный день не выдержала перегрузки
В платежной системе Mily, которая, среди прочего, обеспечивает оплату школьного и детсадовского питания, из-за слишком большого количества одновременных пользователей введен временный механизм ожидания в очереди, сообщил представитель компании Имант Фелсбергс.
По его словам, сайт работает, но система функционирует в режиме ожидания, так как невозможно обслужить всех сразу. Чтобы обеспечить стабильную работу для всех подключённых пользователей, при входе в систему они видят виртуальную очередь. Очередь введена на время массовой регистрации заявок, чтобы гарантировать быстрый и бесперебойный учёт питания в школах.
Фелсбергс отметил, что, хотя при подключении система иногда показывает длительное время ожидания — более двух или даже четырёх часов, на деле пользователи ждут всего около 2–5 минут. Ожидается, что в среду Mily сможет возобновить работу в обычном режиме.
Как пояснили в Рижском самоуправлении, в первые дни сентября родители спешат заключить договор на получение услуги школьного питания и обновить размер предоставляемого софинансирования. Это и вызывает перегрузку системы. Также бывают индивидуальные случаи, когда нужно консультировать учебные заведения и родителей о применении льгот на питание.
Система предусматривает, что родители заключают договор в Mily, самоуправление указывает размер софинансирования с учётом места жительства и социального статуса ребёнка, а затем родители активируют договор для расчётов. Если договор заключён, ребёнок может получать питание даже при отсутствии средств на счёте. В этом случае в кошельке Mily фиксируется отрицательный баланс, который погашается, как только родители пополняют счёт.
Напомним, оператором Mily с августа является зарегистрированное в Латвии SIA Paytegra. 28 декабря 2024 года Комитет надзора Банка Латвии выдал Paytegra лицензию на деятельность учреждения электронных денег. Она даёт право выпускать электронные деньги и предоставлять платёжные инструменты.