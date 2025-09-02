Платежная система школьного питания Mily в первый учебный день не выдержала перегрузки

По его словам, сайт работает, но система функционирует в режиме ожидания, так как невозможно обслужить всех сразу. Чтобы обеспечить стабильную работу для всех подключённых пользователей, при входе в систему они видят виртуальную очередь. Очередь введена на время массовой регистрации заявок, чтобы гарантировать быстрый и бесперебойный учёт питания в школах.