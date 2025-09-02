В среду в Латвии снова будет тепло! Но местами пройдут дожди

Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, на востоке страны - до +8...+12 градусов. Днем ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, может прогреметь гром. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе - западный. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов, в некоторых районах на Курземском побережье - до +19 градусов.