Франция готовится к худшему: к марту 2026 года больницы должны уметь оказывать помощь раненым солдатам
Французская система здравоохранения готовится к возможному наплыву военных пациентов. Министерство здравоохранения страны разослало рекомендации больницам, чтобы те были готовы оказать помощь солдатам как национальным, так и иностранным, в случае крупного конфликта.
Франция заранее готовит свою медицинскую систему к сценарию, при котором военные, возвращающиеся с боевых действий, могут потребовать массовой госпитализации, сообщает Euronews. В письме региональным органам здравоохранения Минздрав страны указал больницам быть готовыми к возможному «наплыву пациентов» к марту 2026 года.
Ведомство подчеркнуло, что медицинские учреждения должны учитывать «ограничения в военное время» и быть способны оказывать помощь как французским, так и иностранным солдатам в случае масштабного конфликта.
По словам министра здравоохранения Катрин Вортен, такие меры — обычная предосторожность. Представитель правительства уточнил, что министерство здравоохранения готовит систему к широкому спектру угроз — от эпидемий и экологических кризисов до возможных «злонамеренных рисков». В рамках этих мер врачи должны быть готовы лечить военных в гражданских больницах.
Кроме того, рассматривается создание медицинских центров вблизи транспортных узлов — автобусных и железнодорожных станций, аэропортов и портов — чтобы обеспечить возможность быстрой эвакуации иностранных солдат на родину.