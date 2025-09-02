Франция готовится к худшему: к марту 2026 года больницы должны уметь оказывать помощь раненым солдатам

По словам министра здравоохранения Катрин Вортен, такие меры — обычная предосторожность. Представитель правительства уточнил, что министерство здравоохранения готовит систему к широкому спектру угроз — от эпидемий и экологических кризисов до возможных «злонамеренных рисков». В рамках этих мер врачи должны быть готовы лечить военных в гражданских больницах.