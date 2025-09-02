Предполагаемый убийца экс-спикера Рады Парубия опровергает свою связь с Россией
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Парубия заявил о желании попасть в обмен с Россией.
Предполагаемый убийца экс-спикера Рады Парубия опровергает свою связь с Россией

Галицкий районный суд Львова арестовал Михаила Сцельникова, проходящего подозреваемым по делу об убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

Мужчина пробудет под стражей 60 суток без права внесения залога. Во время заседания он признался в убийстве Парубия. 

«Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице - был бы Петя [Порошенко]. Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — заявил Сцельников.

Подсудимый подчеркнул, что убийство Парубия — это его «личная месть украинской власти». Связь с российскими спецслужбами он отрицает.

Парубия убили 30 августа во Львове. Человек на электровелосипеде с курьерской сумкой сервиса доставки Glovo восемь раз выстрелил в политика из пистолета, после чего скрылся. На следующий день подозреваемого задержали.

В 2014 году Андрей Парубий был одним из организаторов Евромайдана и руководителем отряда Самообороны Майдана. После этого он на несколько месяцев стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. С 2016 по 2019 год Парубий был спикером Верховной Рады, еще дольше пробыл депутатом украинского парламента.

