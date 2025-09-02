Предполагаемый убийца экс-спикера Рады Парубия опровергает свою связь с Россией
Галицкий районный суд Львова арестовал Михаила Сцельникова, проходящего подозреваемым по делу об убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.
Мужчина пробудет под стражей 60 суток без права внесения залога. Во время заседания он признался в убийстве Парубия.
"Yes, I admit — I killed him. This is my personal revenge against the Ukrainian authorities," declared the suspect in the murder of MP Andriy Parubiy in the court. pic.twitter.com/3DTDkaVq93— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) September 2, 2025
«Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице - был бы Петя [Порошенко]. Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — заявил Сцельников.
Подсудимый подчеркнул, что убийство Парубия — это его «личная месть украинской власти». Связь с российскими спецслужбами он отрицает.
In Lviv, people are paying their respects to Andriy Parubiy — former Speaker of the Verkhovna Rada and commander of the Maidan Self-Defense.— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) September 2, 2025
The politician, who was killed on August 30, will be laid to rest at Lychakiv Cemetery.
📸: NV pic.twitter.com/IhXT2gnLOv
В 2014 году Андрей Парубий был одним из организаторов Евромайдана и руководителем отряда Самообороны Майдана. После этого он на несколько месяцев стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. С 2016 по 2019 год Парубий был спикером Верховной Рады, еще дольше пробыл депутатом украинского парламента.