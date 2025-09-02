Украинские артисты продолжают удивлять гонорарами даже во время войны

Артист сказал, что его частное выступление стоит 25 тысяч долларов и отметил, что в США такие суммы не считают большими, а сам он ежеквартально инвестирует вместе с партнерами от 300 до 500 тысяч долларов в развитие проекта. "Проект работает и приносит деньги. Уже есть денежный оборот. В среднем в такие проекты в квартал вкладывается от 300 до 500 тыс. долларов. А на второй — третий год он начинает уходить в "плюс" или выходить в ноль. Я вкладываю и привлекаю инвестиции, бизнес-формула. Это люди-бизнесмены, но не могу их называть, это тайна. 25 тыс. долларов стоит Slavic Balagan за 45 мин. Заказывает куча людей", — сказал Потап.