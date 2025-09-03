Латвийцы опередили большую часть Европы по объему хлама, который они держат в своих домах

В исследовании отмечено, что в таких странах, как Болгария и Австрия, принято хранить дома "громоздкое оборудование, связанное с хобби" и другие предметы длительного пользования. Авторы выяснили, что почти 40% европейцев не знают о существовании складов, куда можно вывезти из дома личные вещи. Такие склады, кстати, существуют и в Латвии.