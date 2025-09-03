Латвийцы опередили большую часть Европы по объему хлама, который они держат в своих домах
Новое исследование, проведенное специалистами по организации и хранению из BOXIE24, показало, какие европейские дома наиболее захламлены и чем. Жители Латвии - в числе лидеров по беспорядку.
Как пишет Euronews, Швеция заняла первое место с ее почти 99 баллами за беспорядок. В основном это обусловлено высокими расходами на мебель и одежду - почти 5,5% семейного бюджета. Нидерландцы, занимающие второе место в рейтинге, не жалеют средств на мебель (6,5 %) и товары для досуга (1,1 %).
В Германии и Австрии, ставшими третьими и четвертыми соответственно, очень любят домашнюю утварь, на которую тратят 6,4 и 5 % бюджета.
А для итальянцев важно хорошо одеться, поэтому беспорядок в этой стране, ставшей пятой в рейтинге, в основном обусловлен большим количеством нарядов и обуви в домах. На эту статью семьи выделяют более 5% бюджета.
Латвия - на восьмом месте в этом рейтинге с 78,54 баллами. А на шестом и седьмом - Литва (81,54) с Эстонией (80,57).
Одежда действительно может захламить пространство, но в Литве и Латвии новым фактором беспорядка становится обилие гаджетов, на которые семьи тратят чуть менее 2% бюджета. Одновременно товары для сада и домашних животных добавляют беспорядка в Швеции, Словении (1,6 %) и Германии (1,5 %).
В исследовании отмечено, что в таких странах, как Болгария и Австрия, принято хранить дома "громоздкое оборудование, связанное с хобби" и другие предметы длительного пользования. Авторы выяснили, что почти 40% европейцев не знают о существовании складов, куда можно вывезти из дома личные вещи. Такие склады, кстати, существуют и в Латвии.