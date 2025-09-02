Школы в Латвии продолжают закрываться - в этом году 19 учебных заведений реорганизованы

В этом году самоуправления также приняли решение об объединении музыкальных и художественных школ с целью сокращения административных расходов. Некоторые самоуправления уже в предыдущие годы значительно сократили сеть школ и продолжают это делать и в этом году. Например, Алуксненский край оставил в сельской местности только две основные школы - в Зиемери и Лиепне, а в городе - среднюю школу и государственную гимназию. В этом году было принято решение об их объединении в одно общеобразовательное учреждение - Алуксненскую государственную гимназию имени Эрнста Глюка. В прошлом учебном году в обоих учебных заведениях в 10-12-х классах обучалось 189 учеников, из которых 49 - в гимназии.