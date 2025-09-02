Автомобиль без водителя едва не сбил велосипедиста недалеко от Кегумса.
Аварии и происшествия
Сегодня 13:01
ВИДЕО: под Кегумсом автомобиль без водителя едва не сбил велосипедиста
Вчера, 1 сентября, на участке дороги между Бирзгале и Кегумсом велосипедист пережил момент, который мог закончиться серьезной трагедией.
Неуправляемый автомобиль, за рулем которого не было водителя, неожиданно направился прямо на велосипедиста. В последний момент ему удалось увернуться, а машина затем улетела в кювет, пишет Sadursme. "Ехал, как обычно, из Бирзгале в Кегумс и потратил одну кошачью жизнь!" — так описал ситуацию сам велосипедист.
После случившегося велосипедист последовал за автомобилем, чтобы убедиться, не пострадал ли кто-то. Тут-то и выяснилось, что в транспортном средстве никого не было.
Авария обошлась без пострадавших, но произошедшее ярко напоминает о непредсказуемых моментах на дороге и необходимости быть бдительным каждую секунду.