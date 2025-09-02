ВИДЕО: под Кегумсом автомобиль без водителя едва не сбил велосипедиста

Неуправляемый автомобиль, за рулем которого не было водителя, неожиданно направился прямо на велосипедиста. В последний момент ему удалось увернуться, а машина затем улетела в кювет, пишет Sadursme. "Ехал, как обычно, из Бирзгале в Кегумс и потратил одну кошачью жизнь!" — так описал ситуацию сам велосипедист.