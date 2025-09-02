"Уровень русофобии зашкаливает": Арестович порассуждал, ждет ли Латвию судьба Украины

Он отметил, что страны Балтии находятся в зоне риска, потому что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «обнулило результаты российской политики на Балтике за 300 лет, и они с этим мириться не могут». По мнению Арестовича, если руководство России сочтет войну отвечающей своим интересам, то оно ее начнет не колеблясь.