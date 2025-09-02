Пожар в Бауском крае унес жизни двух человек

В 6 часов утра спасатели получили вызов в Баускский край, где горели второй этаж и крыша двухэтажного жилого дома площадью 200 квадратных метров, а также окна первого этажа и стена площадью пять квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания были эвакуированы три человека. Во время тушения спасатели обнаружили в здании двух погибших.