Экономим на всем: в Латвии вместо новых все чаще используют б/у запчасти для автомашин
В Латвии все более популярными становятся так называемые "обновленные" детали. Корпуса бывших в употреблении генераторов, стартеров, турбокомпрессоров и так далее, разбираются, очищаются, перекрашиваются и комплектуются новыми элементами.
Как утверждают представители Inter Cars, обновлённая деталь в работе полностью эквивалентна новой, получает те же гарантийные сертификаты и проходит те же проверки, что и новые детали. «Клиенты имеют право знать, что деталь обновлена, но по сути нет никакой разницы, новая она или обновлённая. По моему опыту могу сказать, что гарантийные случаи случаются не чаще, чем с новыми деталями. Все детали — и обновлённые, и новые — на заводах обрабатываются на одном и том же оборудовании», - говорит представитель компании.
Преимущество таких деталей - их цена. Кроме того, клиент, сдавая старую деталь, получает обратно часть денег. Рынок обновленных деталей с каждым годом становится всё больше, и всё больше людей и сервисов отдают им предпочтение.
"Хотя обновляемые детали технически ничем не отличаются от новых, одной из проблем всё ещё остаются общественные представления. Часть автовладельцев по-прежнему считает, что „новое“ значит „лучше“. Однако можно наблюдать, что в обществе меняется отношение к повторно используемым деталям. Таким образом, всё больше различных групп продуктов включаются в цикл обновления. Если когда-то это были в основном генераторы, то сейчас, например, обновляются и рулевые механизмы, различные насосы и другие компоненты. Разница в цене по сравнению с новыми деталями достаточно велика — обновлённая деталь в среднем будет дешевле на 20–40 %», — говорят представители Inter Cars.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что пока жители Эстонии пересаживаются на все более старые авто, в Латвии бьют рекорды продажи новых машин.