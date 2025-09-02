Экономим на всем: в Латвии вместо новых все чаще используют б/у запчасти для автомашин

"Хотя обновляемые детали технически ничем не отличаются от новых, одной из проблем всё ещё остаются общественные представления. Часть автовладельцев по-прежнему считает, что „новое“ значит „лучше“. Однако можно наблюдать, что в обществе меняется отношение к повторно используемым деталям. Таким образом, всё больше различных групп продуктов включаются в цикл обновления. Если когда-то это были в основном генераторы, то сейчас, например, обновляются и рулевые механизмы, различные насосы и другие компоненты. Разница в цене по сравнению с новыми деталями достаточно велика — обновлённая деталь в среднем будет дешевле на 20–40 %», — говорят представители Inter Cars.