Пока жители Эстонии пересаживаются на все более старые авто, в Латвии бьют рекорды продажи новых машин
Статистика работающей на рынках стран Балтии компании Longo Group, показывает, что в Эстонии потребители все чаще выбирают более дешевые и старые машины, сообщает rus.err.ee.
"Летняя статистика показывает, что 50% автомобилей, проданных Longo, стоят менее 10 000 евро. Самые дорогие автомобили, которые мы продали в этом году, стоили чуть более 20 000 евро, и они составляют лишь 10% от всех продаж. Средняя цена снизилась до 12 000 евро", – сказал руководитель Longo Group в Эстонии Райнер Ууккиви.
По словам Ууккиви, еще пару лет назад средняя цена автомобилей, проданных ими в Эстонии, составляла 14 000 евро, что было на уровне Латвии и Литвы.
В Литве в этом году почти 70% автомобилей продаются дороже 10 000 евро, а в Латвии – примерно 60%. Сейчас средний уровень цен на подержанные автомобили, продаваемые Longo в Латвии и Литве, поднялся до 15 000 евро.
"То, что покупают более дешевые автомобили, означает, что приобретаются более старые машины с большим пробегом. Иными словами, автопарк Эстонии стареет ускоренными темпами из-за автомобильного налога", – подчеркнул Ууккиви.
Пока эстонцы экономят на автомобилях, жители Латвии бросились скупать новые машины. Как ранее писал Otkrito.lv, в первой половине 2025 года в Латвии количество зарегистрированных новых легковых автомобилей выросло на 29,7% (!) по сравнению с первым полугодием 2024 года.