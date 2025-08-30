Пока жители Эстонии пересаживаются на все более старые авто, в Латвии бьют рекорды продажи новых машин

"Летняя статистика показывает, что 50% автомобилей, проданных Longo, стоят менее 10 000 евро. Самые дорогие автомобили, которые мы продали в этом году, стоили чуть более 20 000 евро, и они составляют лишь 10% от всех продаж. Средняя цена снизилась до 12 000 евро", – сказал руководитель Longo Group в Эстонии Райнер Ууккиви.