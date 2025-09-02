Глава Банка Латвии: если не удастся сэкономить, придется повышать налоги или увеличивать дефицит

Казакс добавил, что в этом году Латвия выплатит более 500 миллионов евро процентов по обслуживанию долга, что на одного жителя составляет почти 300 евро в год, а в 2028–2029 годах эта сумма приблизится к 800 миллионам евро. «Прежде чем прибегать к дефициту, давайте пересмотрим все расходы государственного бюджета, ища возможности для повышения эффективности, и такие есть», – сказал глава Банка Латвии.