Глава Банка Латвии: если не удастся сэкономить, придется повышать налоги или увеличивать дефицит
Латвии необходимо продолжать искать где сэкономить на существующих расходах бюджета, во вторник в интервью передаче TV3 «900 секунд» заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Он отметил, что на следующий год уже удалось найти сокращения расходов примерно на 170 миллионов евро, однако эту работу нужно продолжать, и в рамках имеющихся ресурсов необходимо отыскать еще весьма значительные резервы, которые можно использовать для текущих нужд, чтобы не приходилось увеличивать долг, обслуживание которого стоит денег.
Казакс добавил, что в этом году Латвия выплатит более 500 миллионов евро процентов по обслуживанию долга, что на одного жителя составляет почти 300 евро в год, а в 2028–2029 годах эта сумма приблизится к 800 миллионам евро. «Прежде чем прибегать к дефициту, давайте пересмотрим все расходы государственного бюджета, ища возможности для повышения эффективности, и такие есть», – сказал глава Банка Латвии.
Он указал, что расходы госбюджета в последние годы росли очень быстро, в том числе быстрее, чем экономика в целом. «Если деньги не будут найдены уже в существующих расходах за счет повышения их эффективности, их придется искать либо в дефиците, либо в повышении налогов», – подчеркнул Казакс.
Также он отметил, что за последние 20 лет в бюджете Латвии практически всегда был дефицит, но этот дефицит не привел к заметно более быстрому экономическому росту. «Дефицит – это краткосрочное решение. Поэтому я считаю, что гораздо лучше всегда искать более эффективное использование имеющихся ресурсов», – сказал Казакс.
Как уже сообщалось, в результате сокращения расходов на 2026 год удалось найти дополнительно 171,065 миллиона евро, которые в первую очередь будут направлены на улучшение фискального пространства. В целом же за три года – с 2026 по 2028 – расходы публичного сектора снижены на 479 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что каждый житель Латвии должен международным финансовым институтам примерно 10 200 евро, если разделить на всех общий государственный долг — почти 19 миллиардов евро. Это составляет 46,8% внутреннего валового продукта (ВВП), то есть примерно столько же, сколько весь прошлогодний бюджет — 19,1 миллиарда евро.