"На каждую нужно по 1000 евро": латвийская семья вынуждена собирать пожертвования для лечения зубов дочерям-инвалидам

Когда девочки были детьми, государство оплачивало стоматологию и, в их случае, лечение зубов под наркозом. Правда, приходилось ждать в очередях месяцами. Но когда дочерям исполнилось восемнадцать — для государства они стали взрослыми людьми. Хотя в их здоровье и потребностях ничего не изменилось. Это подтверждает и представитель Национальной службы здравоохранения Анита Золмане. «Да, для взрослых у нас тоже предусмотрена бесплатная стоматология, но это связано скорее не с лечением зубов, а с удалением зубов в острых случаях. Такое проводится и пациентам с первой группой инвалидности по психическим и поведенческим расстройствам, а также тем, кто длительное время получает психиатрическое лечение в стационарных медучреждениях. Но остальные взрослые, которые живут дома — к сожалению, да, считаются взрослыми людьми, и лечение зубов для них — это платная услуга».