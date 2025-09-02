"На каждую нужно по 1000 евро": латвийская семья вынуждена собирать пожертвования для лечения зубов дочерям-инвалидам
В Латвии после 18 лет люди с тяжелой инвалидностью теряют право на бесплатное лечение зубов под наркозом. В результате некоторые семьи вынуждена собирать пожертвования, чтобы помочь детям с ДЦП получить необходимую стоматологическую помощь.
В семье Лигиты пятеро детей. Одной дочери 21, другой 30 лет, но у обоих основной диагноз — детский церебральный паралич. У дочерей также тяжелые психические расстройства, они не разговаривают. У них первая группа инвалидности пожизненно, и лечить зубы им можно только под наркозом. Для этого сейчас пожертвования собирают через Ziedot.lv, сообщает LSM+.
«Конечно, еще не все пожертвования собраны. Мы подсчитали, что на каждую дочь нужно по тысяче евро, но мы не знаем, хватит ли и тысячи. Все зависит от того, сколько зубов придется лечить. Я даже не знаю, сколько сейчас стоит наркоз. Три года назад наркоз стоил уже 300. И это 300 за первый час, а если еще проводится гигиена, то нужен еще один час», — расскзаала Лигита.
Когда девочки были детьми, государство оплачивало стоматологию и, в их случае, лечение зубов под наркозом. Правда, приходилось ждать в очередях месяцами. Но когда дочерям исполнилось восемнадцать — для государства они стали взрослыми людьми. Хотя в их здоровье и потребностях ничего не изменилось. Это подтверждает и представитель Национальной службы здравоохранения Анита Золмане. «Да, для взрослых у нас тоже предусмотрена бесплатная стоматология, но это связано скорее не с лечением зубов, а с удалением зубов в острых случаях. Такое проводится и пациентам с первой группой инвалидности по психическим и поведенческим расстройствам, а также тем, кто длительное время получает психиатрическое лечение в стационарных медучреждениях. Но остальные взрослые, которые живут дома — к сожалению, да, считаются взрослыми людьми, и лечение зубов для них — это платная услуга».
Пенсии по инвалидности на это не хватает. По данным Института стоматологии Рижского унивреситета им. П. Страдиня, сейчас в очереди на лечение под общим наркозом за государственный счет стоят 455 детей. Об этом рассказала заведующая детским отделением института Иева Иванова: «И мы предполагаем, что примерно за шесть — девять месяцев сможем принять этих пациентов. Кажется, что это долго, но исторически эти шесть месяцев — это самая короткая очередь, какая у нас когда-либо была».