2025-й повторил 2012-й: минувший август в Латвии также признан самым холодным в столетии

Август стал первым с марта месяцем, когда средняя влажность в стране была ниже нормы, или среднего показателя 1991-2020 годов. На большинстве станций наблюдения в августе сухость и влажность были в пределах нормы, однако в Гулбене и Звейниекциемсе август был чрезвычайно влажным.