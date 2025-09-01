В Вентспилсе от имени украинской общины распространяют листовки с поддержкой русского языкa в школах Латвии

На листовках крупными буквами написано: "Обеспечить образование для украинцев на русском языке в Латвии!". В самом верху указано, что это "инициатива украинской диаспоры в Латвии", а внизу добавлены различные логотипы. Среди них — логотип "Латвийской украинской конфедерации" (Вiче, viche.lv). К главному лозунгу с ошибками приписаны и другие утверждения, в том числе: "Украинских школ в Латвии нет, но дети из украинских семей нуждаются в возможности обучаться на родном или близком им языке".