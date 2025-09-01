В Вентспилсе от имени украинской общины распространяют листовки с поддержкой русского языкa в школах Латвии
Очевидцы заметили в общественных местах Вентспилса странные листовки. В них утверждалось, что украинская община решительно выступает против исключения русского языка из школ Латвии, поскольку "русский язык доступен украинцам" и без него дети беженцев "останутся без будущего".
На эти материалы обратил внимание портал Jauns.lv после того как в редакцию был прислан анонимный e-mail с фотографиями и выражением непонимания по поводу подобной позиции украинской общины.
На листовках крупными буквами написано: "Обеспечить образование для украинцев на русском языке в Латвии!". В самом верху указано, что это "инициатива украинской диаспоры в Латвии", а внизу добавлены различные логотипы. Среди них — логотип "Латвийской украинской конфедерации" (Вiче, viche.lv). К главному лозунгу с ошибками приписаны и другие утверждения, в том числе: "Украинских школ в Латвии нет, но дети из украинских семей нуждаются в возможности обучаться на родном или близком им языке".
Вскоре на странице конфедерации в Facebook было опубликовано разъяснение: "Вiче" никоим образом не связана с этими материалами и осуждает их распространение. "Общество "Вiче" решительно отмежевывается от провокационных объявлений, распространяемых в Вентспилсе. На этой неделе в Вентспилсе были зафиксированы объявления неизвестного происхождения, которые якобы от имени общества “Вiче” призывают обеспечить украинским детям образование на русском языке. Сообщаем, что общество “Вiче” никогда не распространяло объявления подобного содержания — ни в Вентспилсе, ни в других местах Латвии", — говорится в заявлении.
Организация отмечает, что подобные действия считает целенаправленной провокацией и очернением общества: "Общество “Вiче” всегда выступало и продолжает выступать за роль государственного языка Латвии — латышского языка — в обществе, образовании и межкультурном сотрудничестве. Мы полностью поддерживаем закон о государственном языке, образовательную политику и общенациональные ценности Латвии". Председатель правления общества Богдан Тымкив подчеркивает: "Такие действия — не что иное, как провокация против нашего общества, которое поддерживает Украину и Вооруженные силы Украины. Мы категорически осуждаем такие манипуляции и уже обратились в соответствующие государственные учреждения для выяснения ситуации".
Общество призывает общественность мыслить критически, не поддаваться дезинформации и всегда проверять источники информации. "Вiче" продолжит работать над проектами по укреплению единства общества, развитию образования и культуры, тесно сотрудничая с латвийскими и украинскими общинами.