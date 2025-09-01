Наконец построили! В эксплуатацию принят комплекс Лиепайской тюрьмы за 125 млн евро

Новая Лиепайская тюрьма построена на участке площадью 30,5 гектара. В состав объекта входят административно-пропускной корпус, приемное отделение и отделение особого режима, корпус для образования и работы с блоком питания, несколько жилых комплексов, спортивные площадки и другие объекты.