Литовский шеф-повар поехал в Японию и утер нос коллегам из Латвии и Эстонии

«На этом этапе правила были гораздо более гибкими, и мы могли проявить своё творчество и инновации. По сравнению с заданиями первого дня, которые были очень традиционными и глубоко укоренёнными в классической японской кухне, здесь у нас было больше свободы», — добавил повар.