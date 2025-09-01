Литовский шеф-повар поехал в Японию и утер нос коллегам из Латвии и Эстонии
Литовский шеф-повар из Осло Айрис Запашникас стал первым литовцем и представителем стран Балтии, удостоенным звания лучшего мастера суши в мире. Он обошёл 14 других финалистов, претендовавших на этот престижный титул.
Мировой чемпионат по суши ежегодно проводится в Токио, Япония, с целью продвижения безопасности продуктов и подлинной суши-кухни. Организатором выступает Институт мировых навыков суши (World Sushi Skills Institute), созданный при поддержке правительства Японии.
«Для меня, как мастера суши и первого литовца с таким достижением, это имеет огромное значение. Это прямое подтверждение моих навыков. Более того — для меня это даже ценнее, чем получение моим рестораном звезды Мишлен», — сказал Запашникас.
世界一の外国人すし職人を競う大会 WORLD SUSHI CUP(R) JAPAN 2025 優勝者はリトアニア出身のアイリス・ザパスニカス選手！https://t.co/pbCEYGueQ3— プレスリリース配信 @Press【公式】 (@Press__official) August 25, 2025
«Правила крайне строгие — если кто-то их не соблюдает, например, продолжает работу после отведённого времени, его дисквалифицируют. Порезал палец — теряешь много баллов. Даже если выбросил кусок рыбы, который не использовал, снимаются очки», — рассказал Запашникас, владеющий рестораном с мишленовской звездой в Норвегии.
Чтобы занять первое место, каждый финалист должен был приготовить оригинальное блюдо, демонстрирующее весь диапазон его мастерства.
«На этом этапе правила были гораздо более гибкими, и мы могли проявить своё творчество и инновации. По сравнению с заданиями первого дня, которые были очень традиционными и глубоко укоренёнными в классической японской кухне, здесь у нас было больше свободы», — добавил повар.
Но латвийским рестораторам не до суши - как ранее писал Otkrito.lv, они изобретали рецепт, как госбюджет накормить и самим не разориться.