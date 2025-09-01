Аукнулось сокращение транзита? Latvijas dzelzceļš готов увольнять сотрудников - работу потеряет каждый 12-й
Крупнейший железнодорожный оператор Латвии Latvijas dzelzceļš, вероятно, сократит каждого двенадцатого сотрудника — под увольнение могут попасть 270 человек из 3330 работников.
Как стало известно порталу Gorod.lv, государственное акционерное общество Latvijas dzelzceļš (LDz) ведет подготовку к коллективным увольнениям сотрудников. Компания планирует оптимизацию функций, процессов и ресурсов, что повлечет за собой сокращение работников. По имеющейся информации, средняя численность сотрудников LDz — свыше 3330 человек; увольнению подлежат около 270 работников. Завершение трудовых отношений намечено на октябрь 2025 года.
Сокращения, по имеющейся в распоряжении портала информации, связаны с прекращением части услуг по ремонту грузовых вагонов, изменениями в законодательстве о национальной безопасности (ограничение для граждан России и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры), а также с реорганизацией услуг грузовых перевозок на станциях Шкиротава, Резекне и Даугавпилс.
Известно, что руководство LDz уже встречалось с профсоюзом железнодорожников и работников транспорта, чтобы обсудить предстоящие меры.