Более 800 человек погибли в результате землетрясения магнитудой шесть баллов на востоке Афганистана в воскресенье вечером.
Число жертв землетрясения в Афганистане приближается к 1000

В результате землетрясения магнитудой 6 баллов, произошедшего в воскресенье вечером на востоке Афганистана, погибли более 800 человек, сообщил пресс-секретарь правительства талибов.

В провинции Кунар погибли около 800 человек и 2500 получили ранения, заявил на пресс-конференции в Кабуле Забихулла Муджахид. В провинции Нангархар погибли 12 человек и 255 получили ранения, добавил он.

Землетрясение произошло в отдаленной горной местности, поэтому "потребуется время для получения точной информации о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре", заявил ранее представитель Министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман. Получивших тяжелые травмы из аэропорта Нангархар доставляют на вертолетах в региональные больницы. По данным властей, в ликвидации последствий землетрясения участвуют военные и местные жители. "Мы начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для помощи населению в пострадавших районах", - сказал Заман.

В воскресенье поздно вечером в 23:47 на востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном, произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада на глубине восемь километров. Магнитуда составила шесть баллов. Землетрясение ощущалось в Кабуле и в столице Пакистана Исламабаде. В прошлом году серия землетрясений на западе страны унесла жизни более тысячи человек.

Представители правительства призвали гуманитарные организации оказать помощь в спасательных работах в отдаленных горных районах, в некоторые из которых можно добраться только по воздуху из-за оползней и наводнений, ранее произошедших в регионе. «До сих пор ни одно иностранное правительство не обратилось с предложением о поддержке спасательных или восстановительных работ», — заявил представитель МИД Афганистана.

