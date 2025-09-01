Число жертв землетрясения в Афганистане приближается к 1000

В воскресенье поздно вечером в 23:47 на востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном, произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада на глубине восемь километров. Магнитуда составила шесть баллов. Землетрясение ощущалось в Кабуле и в столице Пакистана Исламабаде. В прошлом году серия землетрясений на западе страны унесла жизни более тысячи человек.