Число жертв землетрясения в Афганистане приближается к 1000
В результате землетрясения магнитудой 6 баллов, произошедшего в воскресенье вечером на востоке Афганистана, погибли более 800 человек, сообщил пресс-секретарь правительства талибов.
В провинции Кунар погибли около 800 человек и 2500 получили ранения, заявил на пресс-конференции в Кабуле Забихулла Муджахид. В провинции Нангархар погибли 12 человек и 255 получили ранения, добавил он.
Землетрясение произошло в отдаленной горной местности, поэтому "потребуется время для получения точной информации о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре", заявил ранее представитель Министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман. Получивших тяжелые травмы из аэропорта Нангархар доставляют на вертолетах в региональные больницы. По данным властей, в ликвидации последствий землетрясения участвуют военные и местные жители. "Мы начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для помощи населению в пострадавших районах", - сказал Заман.
622 people killed, hundreds are missing while over 2000 people are injured due to the deadly #earthquake in Eastern Afghanistan . This is really heartbreaking 💔. Prayers for our Afghan brothers and sisters. The world should come forward to help humanity. pic.twitter.com/GdP74aFhrK— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 1, 2025
В воскресенье поздно вечером в 23:47 на востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном, произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада на глубине восемь километров. Магнитуда составила шесть баллов. Землетрясение ощущалось в Кабуле и в столице Пакистана Исламабаде. В прошлом году серия землетрясений на западе страны унесла жизни более тысячи человек.
Представители правительства призвали гуманитарные организации оказать помощь в спасательных работах в отдаленных горных районах, в некоторые из которых можно добраться только по воздуху из-за оползней и наводнений, ранее произошедших в регионе. «До сих пор ни одно иностранное правительство не обратилось с предложением о поддержке спасательных или восстановительных работ», — заявил представитель МИД Афганистана.