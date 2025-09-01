Эстония начинает экономить бумагу - магазинам больше не нужно выдавать чеки
Эстония прощается с бумажными чеками — новый закон освобождает продавцов от обязательной выдачи квитанций при большинстве покупок.
Изменения в Законе о защите прав потребителей вступают в силу в сентябре, и продавцам больше не придется выдавать покупателям бумажные чеки за покупки. Это решение является частью усилий по упрощению процесса покупок для потребителей и снижению расходов для бизнеса, но оно также вызывает ряд вопросов.
Rus.Postimees недавно написал, что с 1 сентября, как правило, торговцам больше не придется выдавать потребителям бумажные чеки за покупки. Это упрощает организацию труда продавцов и снижает как затраты, так и административную нагрузку. По словам министра экономики и промышленности Эркки Келдо, сокращение выдачи бумажных счетов-фактур поможет сэкономить рабочее время и защитить окружающую среду. «Благодаря этому изменению, которое вступит в силу в сентябре, мы напрямую сократим объем бумажной работы и упростим жизнь как торговцам, так и потребителям, поскольку бумажные счета-фактуры и документы о покупке будут заменены электронными. И торговцы, и потребители всегда смогут легко найти их, будь то в своей электронной почте или в защищенной электронной среде», - отметил Келдо.
Он добавил, что это сэкономит ценное рабочее время, сохранит природу и бумагу, а также избавит от беспокойства о том, что бумажный документ о покупке может потеряться.
«Интересы потребителей по-прежнему защищены: например, в случае пожилых людей, которым сложно пользоваться цифровыми каналами, продавец по-прежнему обязан высылать бесплатный бумажный счет, а магазин всегда может предоставить чек о покупке по запросу. По умолчанию продавец больше не обязан выдавать бумажный чек о покупке, но эта возможность всегда доступна по желанию».