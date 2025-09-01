Дорогая моя столица: по стоимости парковки Рига уверенно обгоняет и Таллин, и Вильнюс

В Вильнюсе центр города разделён на зоны, и в синей зоне парковка стоит 3,50 евро за первый час, а начиная со второго — уже 4 евро в час. При этом следует учитывать, что в синей зоне плата взимается круглосуточно — в отличие от других зон, где ночью парковка бесплатна. Максимальный штраф за незаконную парковку в синей зоне Вильнюса сейчас составляет 96 евро (ранее — 40 евро). В Таллине минимальный штраф — 40 евро, но он может удваиваться в зависимости от тяжести нарушения.