Дорогая моя столица: по стоимости парковки Рига уверенно обгоняет и Таллин, и Вильнюс
Хотя Таллин часто считается самой дорогой столицей с точки зрения парковки, сравнение с тарифами, установленными Рижской думой, показывает, что наша столица подняла эту планку ещё выше.
Как сообщает Europcar, парковка в центре Риги и в Старой Риге превратилась в серьёзную статью расходов для водителей. Например, первый час в Старой Риге стоит 5 евро, а каждый последующий — уже 8 евро, что означает: за полный рабочий день (8 часов) придётся заплатить 61 евро. Для сравнения: в Старом городе Таллина эта сумма составит 48 евро, а в Вильнюсе — 28 евро.
В Вильнюсе центр города разделён на зоны, и в синей зоне парковка стоит 3,50 евро за первый час, а начиная со второго — уже 4 евро в час. При этом следует учитывать, что в синей зоне плата взимается круглосуточно — в отличие от других зон, где ночью парковка бесплатна. Максимальный штраф за незаконную парковку в синей зоне Вильнюса сейчас составляет 96 евро (ранее — 40 евро). В Таллине минимальный штраф — 40 евро, но он может удваиваться в зависимости от тяжести нарушения.
В Риге штрафы часто не превышают 70 евро, однако за серьёзные нарушения они могут быть значительно выше. При этом, в отличие от Таллина, в Старой Риге с полуночи до 6 утра парковка остаётся бесплатной.
Ранее, как писал Otkrito.lv, обсуждалась идея ввести бесплатную парковку в центре Риги на один час, чтобы стимулировать малый бизнес. Новые власти города это предложение больше не обсуждают.