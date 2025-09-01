Праздник Каугури (2025)
ФОТО: в Юрмале ярко отметили праздник Каугури
В последние выходные лета в Юрмале, на улице Таллинас и соседних улицах, прошел праздник Каугури — с историей о чудесах, которые рождаются, когда встречаются любознательность и творчество, наука и воображение, разум и удивительные возможности тела. Обширная программа собрала тысячи посетителей из Юрмалы и других городов. Весь день в Каугури проходили познавательные, творческие и спортивные активности, праздничная ярмарка и парад ретро-автомобилей.
Вечером на большой сцене гостей радовала музыкальная программа для разных вкусов и возрастов — Revolūcija & Dziedātāja Amanda, Иева Керевица с группой, группа Sudden Lights, Olas и A-Europa. Завершился праздник грандиозным шоу звука, света и видео вместе с Rick Feds!
В течение всего дня посетители участвовали в разнообразных семейных мероприятиях, наблюдали акробатические трюки на эластичных ремнях на высоте пяти метров, а также представления циркового артиста, мима «Человек — шар», которые одновременно захватывали дух и вызывали восхищение мастерством. Праздничную программу дополнили выступления творческих талантов Юрмалы и соревнования по баскетболу 3х3.