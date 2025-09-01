ФОТО: в Юрмале ярко отметили праздник Каугури

В течение всего дня посетители участвовали в разнообразных семейных мероприятиях, наблюдали акробатические трюки на эластичных ремнях на высоте пяти метров, а также представления циркового артиста, мима «Человек — шар», которые одновременно захватывали дух и вызывали восхищение мастерством. Праздничную программу дополнили выступления творческих талантов Юрмалы и соревнования по баскетболу 3х3.