Дело "освежителей воздуха": как через Латвию прошло 450 кг героина

О том, что через Латвию может пройти партия героина в сотни килограммов, ответственные органы были заранее предупреждены соответствующими службами Нидерландов и Бельгии. В конце января груз действительно прибыл в Латвию, был известен даже номер конкретной машины, однако ее на пути следования никто не остановил. В поле зрения таможни она попала лишь после того, как въехала на паром в Лиепае. 450 килограммов героина, спрятанного во флаконах освежителя воздуха, задержала немецкая таможня в Травемюнде. В Латвии же началась служебная проверка, чтобы выяснить, как такое стало возможным. Выводы были представлены в середине мая. Тогда руководитель отдела внутреннего контроля VID Эвита Уварова заявила, что были констатированы организационные и внешние риски, а также ряд недоработок в исполнении обязанностей некоторыми должностными лицами. Сразу после завершения служебного расследования были начаты дисциплинарные дела против двух сотрудников таможенного управления и семи сотрудников налогово-таможенной полиции, пишет Lsm.lv.